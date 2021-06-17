Erdoğan ile Biden'in görüşmesi sonrası çarpıcı S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in görüşmesini değerlendiren eski ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, "S-400 konusunu tamamen çözmek çok zor olacak ama önemli olan bu durumun Türkiye'ye tüm silah satışımızı baltalamasına izin vermemek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi çerçevesinde pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ilk yüz yüze görüşmenin yankıları sürüyor.

Erdoğan, görüşmede S-400'ler konusunun da gündeme geldiğini, dışişleri ve savunma bakanlarının bu konuda görüşmelere devam edeceğini açıklamıştı. Ayrıca Türkiye'nin ABD çekildikten sonra Afganistan'daki Kabil havalimanının işletilmesi konusunda da bir mutabakat olduğunu söylemişti. Biden de "Olumlu ve verimli bir toplantı oldu. Ekiplerimiz görüşmeleri sürdürecek. İlerleme sağlanacağından eminim" demişti.

"Önemli bir görüşme"

Liderlerin mesajlarını değerlendiren eski ABD Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey, görüşmenin gerçekleşmesinin başlı başına önemli olduğunu vurguladı. Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Wilson Center'in Ortadoğu programı başkanı olan James Jeffrey, "İlişkilerde 3 önemli konuya dönüp duruyoruz. S-400, YPG ve Fethullah Gülen. Türkiye artık Gülenci bir kalkışmayla karşı karşıya değil, Gülen de Türkiye'ye gitmiyor. Suriye Demokratik Güçleri de Türkiye'yi tehdit edecek bir pozisyonda değil. Türkiye ile vardığımız bir ateşkes de var. Burada önemli olan İdlib gibi Suriye'ye ilişkin daha geniş konularda Türkiye ile koordineli çalışmak" dedi.

"S-400 konusunu tamamen çözmek zor olacak" James Jeffrey, açıklamalarının devamında, "S-400 konusunu tamamen çözmek çok zor olacak ama önemli olan bu durumun Türkiye'ye tüm silah satışımızı baltalamasına izin vermemek. Ukrayna'da işbirliği yapıyoruz. Afganistan konusu var. Biden, Türkiye'nin Kabil'de kalma konusundaki duruşundan çok memnun. O nedenle bence Türkiye ile normal diyebileceğimiz bir ilişkiye dönülmekte olduğu söylenebilir" sözleriyle görüşmeyi değerlendirdi.

"Türk diplomasisinde yeni bir bahar"

Jeffrey, Türkiye'nin Batı'ya yönelik uzlaşmacı adımları için 'Türk diplomasisinde yeni bir bahar' yorumunu yaparak şunları söyledi:

"Türkiye, makul bir dış politika izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna konularında güçlü ve başarılı pozisyon aldı. Bu nedenle görüşmeye güçlü geldi. İsrail'deki ezeli düşmanı Binyamin Netanyahu gitti. O nedenle hem İsrail hem de Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilerin iyileşmesi fırsatı var. Ben bunu Türk diplomasisinde yeni bir bahar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. (Begüm Dönmez Ersöz - VOA Türkçe)