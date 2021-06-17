HDP'ye saldırı provokasyonu tutmadı! Siyaset dünyası "Bu ülke bu oyunları çok gördü" dedi

HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı siyaset dünyasını ayağa kaldırdı. İktidarıyla muhalefetiyle tüm partiler saldırının ülkenin huzurunu bozmak için yapılmış bir provokasyon olduğunu ve bu oyuna düşmeyeceklerini ilan ettiler. İşte o açıklamalar...

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan HDP İl Başkanlığına giren ve parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer isimli silahlı saldırgan, binayı ateşe vermeye çalışıp, pencereden sokağa ateş açtı. Saldırgan yakalanırken, ilk ifadesinde “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi. Ancak Türk siyaseti kurulan tuzağı gördü. Liderler ve parti sözcüleri üst üste açıklamalarla "Bu provokasyona gelmeyeceğiz" mesajı verdi. İşte siyaset dünyasından HDP'ya saldırıya ilişkin tepki mesajları...

Kılıçdaroğlu: Kimse kimse bu provokasyonlardan medet ummasın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın! Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Numan Kurtulmuş: Bu ülke bu oyunları çok gördü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı kınadı. Sosyal medyadan açıklama yapan ve saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Bu ülke bu oyunları çok gördü. Milletimiz sağduyu ve itidal ile oynanmak istenen oyunlara fırsat vermeyecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Provokasyonlara asla fırsat vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır. Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsade etmeyecektir" dedi.

Meral Akşener: Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesaabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı. Akşener, "Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HDP İzmir İl Binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, yaşanan can kaybı nedeniyle başsağlığı diliyorum. Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı, faillere gerekli ceza verilmeli; başta siyasiler olmak üzere herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından "İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" açıklaması yaptı.

Özel: Azmettiricisini hepimizin bildiği siyasi bir cinayet

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından, "Halkların Demokratik Partisi İzmir il binasına yapılan saldırı nedeniyle yaşamını yitiren Deniz Poyraz'a Allah’tan rahmet diliyor, partisine ve ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Azmettiricisini hepimizin bildiği siyasi bir cinayetle karşı karşıyayız" dedi.

TİP: HDP'nin yanındayız

Türkiye İşçi Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırıyı kınıyor, saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz’ın yakınlarına ve HDPli dostlarımıza baş sağlığı diliyoruz. İktidarın kirli eylemlerine teslim olmayacağız. HDP'nin yanındayız. Omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Gelecek Partisi: İktidarı önlem almaya çağırıyoruz

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HDP İzmir İl Örgütüne yapılan saldırı, açık bir provokasyondur. Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm HDP camiasına başsağlığı diliyorum. Muhalefete "bunlar daha iyi günleriniz" diye tehditler savurarak, ülkeyi tehlikeli bir toplumsal kutuplaşmanın kucağına iten iktidarı bu dili terketmeye ve önlem almaya davet ediyorum." dedi.