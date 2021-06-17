HDP binasına saldırı! Binayı basan bir kişi sokağa ateş açtı 1 kişi öldü saldırgan gözaltında

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kişi gözaltına alındı. NTV'nin haberine göre ise bir kişi hayatını kaybetti.

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HDP'nin İzmir İl binası önünde silah sesleri duyulması üzerine polis güvenlik amacıyla bölgeye giriş ve çıkışları kapattı. İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nın da da bulunduğu binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; binada görevli bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Binaya girip sokağa ateş açtı

HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, sokağa tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İŞTİE İLK İFADESİ... Saldırgan O.G.'nin ilk ifadesinde “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi. Gaziemir ilçesinde oturan O.G’nin 27 yaşında olduğu kaydedildi.

Partide görevli bir kişi hayatını kaybetti

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, “Saldırgan binanın içine girdi, içerden dışarıya ateş açtı. İçerde bir arkadaşımız vardı. Arkadaşımızdan haber alamıyoruz” ifadelerini kullandı. Gelen son dakika bilgisine göre; binada görevli bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti. HDP'den yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin parti çalışanı Deniz Poyraz isimli kadın olduğu belirtildi.

HDP İl Binası çalışanı Deniz Poyraz silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

Annesi: Yolumu açın kızımı göreceğim Öte yandan olayı duyan partililer ise bina önüne geldi. Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da HDP İl Başkanlığı'na gelip, "Yolumu açın, çocuğumu görmek istiyorum" diyerek, içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

HDP'den yapılan açıklama...

Saldırı, HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" sözleriyle duyuruldu.

Saldırının duyurulmasından sonra yapılan açıklamada ise, "İzmir’deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP’liler Konak’ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır. #HDPhalktır" denildi.