BIST 1.414
DOLAR 8,71
EURO 10,39
ALTIN 498,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bartın'da ağaçtaki deseni gören inanamadı! Koruma altına alındı

Demirören Haber Ajansı
Bartın'da ağaçtaki deseni gören inanamadı! Koruma altına alındı

BARTIN merkeze bağlı Hasankadı beldesinde gövdesinde el figürü oluşan gürgen ağacı, Orman İşletme Şefliği tarafından koruma altına alınarak, tabela asıldı.

Abone ol

Hasankadı Belde Belediyesi’nin MHP’li meclisi üyesi Zülkari Ceylan, geçen yıl temmuz ayında ormanda gezerken Baydanlar Küme Evleri mevkisinde bir gürgen ağacının gövdesindeki el figürünü gördü. Ağacı fotoğraflayan Ceylan, sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü. Hasankadı Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler ağacın yanına koruma altına alındığı belirten tabela koydu.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, “Arkadaşımız bu ilginç ağacı gördükten sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğraf çok büyük ilgi görmüştü. Sonrasında beldemize çok sayıda insan bu ağacı görmeye geldi. Gürgen ağacımız o günden sonra çok fazla ilgi çekti. Şimdi de Orman İşletme Şefliğimiz bu ağacı koruma altına aldı. Yine beldemizde 400 yıllık koruma altında olan çınar ağacımız ile kırlangıç şelalemizdeki kalpli kayamız var. Bu turizm değerleri beldemize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Herkesi el figürlü gürgen ağacımızı görmeye davet ediyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'teki meyhane tebliğcilerine Ahmet Hakan'dan övgü: Üslupları süper düzeyli
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İsrail'i panik sardı! Türkiye'den Filistin'e askeri destek
Adıyaman'da kameraya bakınca hırsız sandı! Sabah getirince şaştı kaldı
Muharrem İnce’den Zeydan Karalar’a afiş tepkisi: Senden parasını alacağım
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güneydoğu Avrupa ülkelerine diyalog vurgusu
Karabük'te biontech aşısı yaptırdı bu hale geldi! Elini uzatınca şaşkına döndü
Karneler nasıl verilecek okulda yüz yüze mi karneler verilecek?
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin talebi için karar
EURO 2020 maçında Erdoğan gafı! TRT spikerinin bir anda ağzından böyle çıktı
Yorumlar