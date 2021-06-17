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Muharrem İnce’den Zeydan Karalar’a afiş tepkisi: Senden parasını alacağım

Muharrem İnce’den Zeydan Karalar’a afiş tepkisi: Senden parasını alacağım

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. "Senden o afişlerin parasını alacağım, haberin olsun" ifadesini kullanan İnce, "Ne diye indiriyorsun benim afişimi?" diye sordu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Adana İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı. İnce, açılışta yaptığı konuşmada, Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Sputniknews'teki habere göre zabıta ekiplerince kentteki afişlerinin indirtildiğini iddia eden ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösteren İnce, şunları söyledi:

"Senden o afişlerin parasını alacağım, haberin olsun"

"Zeydan Karalar, sen Muharrem İnce'nin afişlerinden ne istiyorsun? Burası Adana, İnce Memed'in memleketi. Onun gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. O afişlerin, bu bayrakların içerisinde belediyenin, müteahhittin, hazinenin rant parası yok, alın teri var. O otobüste avanta yok, 81 yürekli insanın parası var. İllerde de o yürekli insanların parası var. Senden o afişlerin parasını alacağım, haberin olsun.

"Bak lazım olurum sana bir gün..."

Abdi Ağalara yer yok, benim adım İnce Muharrem. Sen de İnce Memed'in memleketine yakışır gibi davran. Ne diye indiriyorsun benim afişimi? Bak lazım olurum sana bir gün, unutma bunu, yazarım defterin bir kenarına.

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