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Samsun'da UFO sanıp telefona sarıldı! Uzmanlardan açıklama geldi

Samsun'da UFO sanıp telefona sarıldı! Uzmanlardan açıklama geldi

SAMSUN'da bir vatandaş gökte düz bir çizgide yükselen cismi UFO sanınca cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Uzmanlar cismin meteoroloji balonu olduğu bilgisini verdi.

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Ali Doğan (48) isimli bir vatandaş İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde bulunan evinin çatısında otururken, gökyüzünde bir cisim fark etti. Cismin UFO olabileceğini düşünen Doğan, hemen çocuğunu çağırarak o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Gökyüzündeki cismin UFO’ya benzediğini ifade eden Ali Doğan, “Evin terasında Samsun manzarasını seyrediyordum. Birden uzaktan bir cismin yükseldiğini gördüm. Telefon yanımda olduğu için hemen kaydetmeye başladım. UFO’ya da benziyordu. Meteorolojinin balonu olabilir mi bilmiyorum. Balon değildi diye gözlemledim." dedi. 

"Can simidi gibi ortası boştu" diyen Doğan "Zaman zaman da parlıyordu. Kendinden dolayı mı yoksa güneş vurduğu için mi parlıyor bilemedim. Gök cismi elips bir çizgi çizerek, güneye doğru gitti. Yükselmeye başlayınca da nereye gittiğini takip edemedim. Ortalama 7 dakika gözlemledim. Ben de tesadüfen gördüm. Çocuğumu çağırdım, o da benimle beraber gök cismini takip etti” dedi.



Günde 2 kez tüm dünya ile aynı saatte gökyüzüne bırakılıyor
Vatandaş tarafından çekilen görüntüyü inceleyen Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanları gökyüzünde düz bir hizada yükselen cismin yüzde 99 oranında meteorolojinin hava tahmin balonu olduğunu söylediler. Samsun’da bulunan Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü tarafından günde 2 kez tüm dünya ile aynı saatte meteoroloji hava tahmin balonu gökyüzüne bırakılıyor.

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