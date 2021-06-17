EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar, Milliler son 16 turuna nasıl kalır? işte cevabı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda yer alan Türkiye, önce İtalya sonra Galler yenilgisiyle tur hayalini zora soktu. Ay-yıldızlı takımın grubu ilk iki sırada bitirme şansı kalmazken kalem kağıdı ele alma vakti geldi... EURO 2020'de Milli Takım gruptan nasıl çıkar ve Türkiye, en iyi üçüncüler arasına nasıl girebilir? İşte Millilerin tur hesabı...

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Grubun ilk maçında İtalya'ya 3 golle kaybeden Ay Yıldızlılar, ikinci müsabakada karşılaştığı Galler'e de mağlup olarak ilk 2'ye girme şansını yitirdi.

İtalya'ya 3-0, Galler'e ise 2-0 kaybeden Türkiye, ilk ikiye girme şansını kaybederken gruptan çıkmak için en iyi dört üçüncü takım arasında girmeye çalışacak.

Galler, grupta aldığı 4 puanla önemli bir avantaj yakaladı İtalya ise1 puanı bulunan İsviçre karşısında 3-0'lık skorla kazanarak 6 puanla üst tura yükselmeyi garantiledi.

Grupta aldığı 2 yenilgi ve yediği 4 golle son sırada yer alan Türkiye'nin tur için tek şansı en iyi 4 üçüncü takım arasına adını yazdırmak olacak.

Hedef en iyi üçüncülük

İlk 2 maçta puan alamayan Milliler, diğer gruplardaki sonuçlar beklemek zorunda kalacak. İsviçre karşısında gruplardaki en iyi 4 üçüncüden biri olmak için mücadele edecek. Turnuvada her gruptan ilk 2 ile 6 grubun en iyi 4 üçüncüsü 2. tura yükselecek. Ancak milli takımın işi bir hayli zor çünkü eksi 5 averajı bulunuyor...

Puan eşitliğinde nelere bakılacak?

Takımlar arasındaki gol averajı

Takımlar arasında atılan gol sayısı

Gruptaki gol averajı

Grupta atılan gol sayısı

Fair-Play puanı

Elemeler genel sıralama

Gruplarda ilk maçlarını kaybedenler ya da iki maçta 3 puanda kalanlar şöyle:

Türkiye, Finlandiya, Danimarka, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İskoçya, Polonya, Almanya, Macaristan

Not: Puan durumunu gösteren görsel Hürriyet'e aittir.