İstanbul'da sağanak yağış sürecek! Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 bölgeyi sağanak yağış konusunda uyardı. O bölgeler Marmara, Karadeniz ve Ege'nin kuzeyi olurken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gün yaşanacak. İşte 17 Haziran'da İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve birçok şehirde beklenen hava durumu...
Türkiye son zamanlarda sağanak yağmura teslim oldu. Aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken, cadde ve sokaklar göle döndü. Haziran ayında olmamıza hava koşulları dengesiz ilerlerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç),Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı, güney kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu...