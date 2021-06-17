Erken seçimin anahtarı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin elinde!

CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalefet erken seçim çağrılarını sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise "seçimler 2023'te olacak" diyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, erken seçimin anahtarının tek bir kişide olduğunu onun da MHP Lideri Bahçeli olduğunu yazdı...

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Muhalefet son dönemde erken seçim çağrılarını ve ısrarını artırdı. AK Parti ve MHP ise erken seçime ısrarla karşı çıkıyor. Böyle olunca da erken seçim tartışmaları gündemden bir türlü düşmüyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Muhalefetin her gün erken seçim istemesiyle erken seçim gelmez. Ancak bir kişi isterse erken seçim olur." diyen Selvi şöyle devam etti: "Hemen Erdoğan dediğinizi duyar gibiyim ama değil. Bu ülkede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istediği takdirde erken seçime gidilir. Türkiye 3 Kasım 2002 seçimlerine ve 18 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli tarafından götürüldü."

'Erken seçim yok' dedi

Bahçelinin “Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır” dediğine göre erken seçim olmadığını ifade eden Selvi, "Bahçeli sadece erken seçim yok demiyor. Erken seçim isteyenleri ihanet cephesine yerleştiriyor" hatırlatması yaptı.

Erdoğan neden erken seçime gitsin?

"Bahçeli erken seçim istemiyor. Ayrıca seçim kararı alındığında Cumhurbaşkanı’nın kalan süresi de tamamlanmış sayılacak. İki yıl varken Erdoğan niçin seçime gitsin?" diye soran Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim planını ise şöyle özetledi:

Edoğan'ın seçim planı ne?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin zamanında yapılması konusundaki ısrarı biliniyor. Erdoğan’ın ekonomik iyileşmenin hissedilmeye başlanacağı 2022 yılında meydanlara çıkması bekleniyor. Erdoğan’ın 2022’yi seçimlere hazırlık, 2023’ü ise seçim yılı olarak planladığı söyleniyor."