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Taşa 'tecavüz ediliyorum' yazan çocuk için Bakanlık açıklama yaptı

Taşa 'tecavüz ediliyorum' yazan çocuk için Bakanlık açıklama yaptı

Antalya'da infial yaratan "taşa tecavüz ediliyorum" yazan kız çocuğu bulundu. Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı devrede.

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Antalya’da, taşın üzerine ‘Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin’ yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi’nde ifadesine başvurulan A.K.’ye, komşuları H.E.’nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana’ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Bakanlık açıklama yayınladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

-Bakanlığımız uzman ekipleri çocuğumuzun yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır. Çocuğumuzun yaşadığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisi ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlanmıştır.

-Ailemiz ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandırılacaktır. Fail, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve soruşturma devam etmektedir.

-Bakanlık olarak davaya müdahale talebinde bulunduk. Bu süreçte çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vererek ailemizin yanında olacağız.

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