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Merve Dizdar eşinden boşanıyor duyurdu kiminle evliydi?

Merve Dizdar eşinden boşanıyor duyurdu kiminle evliydi?

Masumlar Apartmanı dizisi ile yıldızı parlayan Merve Dizdar 2018 yılında evlendiği BKM oyuncusu Gürhan Altundaşar ile boşandığını duyurdu. Aldatma iddialarının konuşulduğu bu ayrılık sonrası Merve Dizdar'ın eşi merak konusu oldu. Peki kimdir Gürhan Altundaşar, kaç yaşında?

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Gülben karakteri ile Masumlar Apartmanı dizisinde yıldızı parlayan başarılı oyuncu Merve Dizdar'ın instagram hesabında duyurdu ayrılık açıklaması olay oldu. 2018 yılında BKM oyuncusu olan Gürhan Aldundaşar ile evlenen Merve Dizdar anlaşarak ayrıldıklarını duyurdu. Bu ayrılığın ardından aldatma iddiaları magazin basınının konusu oldu. Merve Dizdar'ın aynı dizide rol alan bir oyuncu ile aşk yaşadığı bu nedenle ayrılık kararı alındığı iddia edildi. Fakat Merve Dizdar tüm bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. 

Merve Dizdar ayrılığı böyle duyurdu:

Dizdar, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Merve Dizdar kimdir: Aslen İzmirli olan Merve Dizdar 34 yaşında. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapıyor. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlamış ve halen devam ediyor.

İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluştu. 

Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlendi.

Şimdi de boşandığı eski eşi tiyatro oyuncusu  Gürhan Altundaşar'ı tanıyalım:  1984 Ankara doğumlu aslen Karslı.  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam etti. 2013 yılında İstanbul'a yerleşerek çeşitli tiyatrolarda yer almaya devam etti.

Gürhan Altundaşar, 2016 yılından bu yana BKM Mutfak’ta, 2019’dan itibaren Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor.

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