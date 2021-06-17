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Türk öğrenciden acı haber! Gülperi'nin Manhattan'da sır ölümü

Türk öğrenciden acı haber! Gülperi'nin Manhattan'da sır ölümü

İSTANBUL’da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için ABD’nin New York kentine yerleşen Gülperi Türker (24) evinde ölü bulundu. Türker’in banyo yaparken öldüğü ve arkadaşları tarafından bulunduğu bildirildi.

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New York’ta tek başına yaşayan Türker’in, Tekirdağ Şarköy’de yaşayan ailesine ulaşan New York polisi acı haberi verirken genç kızın ölüm nedeninin otopsi ve toksikolojiden gelecek rapor sonrasında belirleneceği belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

Hürriyet'te yer alan habere göre Gülperi’nin New York’taki arkadaşları epilepsi hastalığı olduğunu söylerken, New York polisi olası bir cinayet üzerine herhangi bir ize rastlanmadığını, ancak soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. 

Gülperi Türker’in cenazesi otopsi işlemleri sonrasında Şarköy’e nakledilecek.

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