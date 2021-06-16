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Rusya'ya Finlandiya karşısında tek gol yetti

Anadolu Ajansı
Rusya'ya Finlandiya karşısında tek gol yetti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ikinci maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

Rusya, 45+2'nci dakikada EURO 2020'deki ilk golünü attı. Dzyuba ile gerçekleştirdiği duvar pasıyla ceza sahasına giren Miranchuk savunmacısını çalımladıktan sonra sağ çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşla Rusya'yı 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda skor tabelası değişmedi ve müsabaka Rusya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Rusya, puanını 3'e çıkardı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez katılan Finlandiya ise 3 puanda kaldı.

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