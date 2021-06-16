FED kararını açıkladı dolar yine ateşlendi

ABD Merkez Bankası, faiz konusunda beklentiler doğrultusunda değişikliğe gitmedi ve yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu. Faiz kararı sonrası dolar yeniden hareketlenerek 8.60'a kadar yükseldi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor.

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu. Fed en az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programını sürdüreceğini bildirdi.

2023'te artış geliyor

Fed tahminlerine göre politika yapıcılar 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor. 13 Fed üyesi 2023'te faiz artışı bekliyor. Fed ayda 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdürecek.

- 2021 Yılı GSYH beklentisi yüzde 7,0 (Önceki yüzde 6,5)

- 2022 Yılı GSYH beklentisi yüzde 3,3 (Önceki yüzde 3,3)

- 2023 Yılı GSYH beklentisi yüzde 2,4 (Önceki yüzde 2,2)

- Uzun dönem GSYH beklentisi yüzde 1,8 (Önceki yüzde 1,8)

Ekonomik aktivite ve istihdam güçlendi. Enflasyon geçici faktörlerden kaynaklı olarak yüksek. Fed tahvil alımlarına hedeflerine doğru önemli ilerleme sağlanana kadar devam edecek. Fed, dolar likidite swaplarını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

Dolar yeniden hareketlendi

FED'in faiz kararı sonrası dolarda da hareketlilik yaşandı. Önceki gün 8.57'ye kadar yükselerek 8.50'ye kadar gerileyen dolar FED'in faiz kararı sonrası zirvesini yenileyerek 8.61'e kadar yükseldi.