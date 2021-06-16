BIST 1.431
DOLAR 8,51
EURO 10,31
ALTIN 508,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Türkiye 16 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Türkiye 16 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48.950'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 548'i semptomatik olmak üzere 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249'a yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 4 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 632 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e yükselirken, ağır hasta sayısı 881 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Dün vaka sayısı 5 binin üstündeydi
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybederken, 532'si semptomatik olmak üzere 5 bin 955 yeni vaka tespit edilmişti.



ÖNCEKİ HABERLER
Saman fiyatları kuraklığın da etkisiyle ikiye katlandı
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Putin ile Biden arasındaki tarihi görüşmeden anlaşma çıktı
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Yarın itibariyle 35 yaş üstü aşılanacak
Türk SİHA'ları için sırada bekleyen ülkeleri Haluk Bayraktar açıkladı
Gazetecilerin mafya polemiği sürüyor: Pusu kurmak acizliktir
Türkiye'den gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A hamlesi
Çin'in kripto para kararı büyük madencilik göçünü başlattı
SOCAR'dan Karadeniz gazı için ortak çalışma sinyali
AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete sert eleştiri
Yorumlar 9 yorum