Türk SİHA'ları için sırada bekleyen ülkeleri Haluk Bayraktar açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 'Karabağ Nişanı' ile ödüllendirilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar; SİHA üsleri, yeni TİHA ve insansız uçaklarla ilgili detayları anlattı.

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Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de savunma sanayiine ilişkin detayları anlattı.

Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen 'Karabağ Nişanı'nın gurur verici olduğunu belirtirken, "Bizler açısından mutluluk ve gurur verici bir gündü. Aynı zamanda Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'ydü. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Cumhurbaşkanımız huzurunda bize 'Karabağ Nişanı'nı takdim etti. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. Tek millet iki devlet anlayışının somut bir şekilde sahada zaferle sonuçlanması, Azerbaycan ordusunun Karabağ savaşında göstermiş olduğu stratejik başarı, teknolojimizin sergilenmesi, son teknoloji milli ürünlerin başarısı, böyle bir başarının parçası olmak Türk vatandaşı olarak gurur verici. Bu duyguyu kardeş ülkede yaşamış olmak çok büyük mutluluk. Oranın özgürlüğüyle şehit olmuş Azerbaycanlı kardeşlerimizi anıyorum" ifadesinde bulundu.

"SİHA'lar seneye Polonya'ya teslim edilecek"

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Polonya'ya yapılacak SİHA teslimlerinden de bahsetti. Bayraktar, "Dünyanın en etkin teknolojik ürünler bunlar. Sınır ötesi harekatlar olsun, İdlib harekatı olsun. Tüm dünya bunu konuşuyor. Türk SİHA'larına çok büyük bir ilgi var. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Polonya Silahlı Kuvvetleriyle sözleşme imzaladık, SİHA'larımız teslim edilecek. En son Letonya Savunma Bakanı'nı ağırladık. Arnavutluk Bakanı'nı ağırladık. Avrupa ülkelerinden ciddi bir ilgi var. Artık Türkiye ihraç edebilir noktaya geldi" dedi.

Haluk Bayraktar, yeni SİHA üsleriyle ilgili, "(Azerbaycan ve Kıbrıs hakkında) Biz, silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz kullanıyor. Biz sadece teknik destek sunuyoruz. Azerbaycan'da da SİHA'larımız var. Aktif bir şekilde. Üstler de aktif bir şekilde var. Teknik destek olarak devam ediyoruz. Kıbrıs konusu da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanım konseptinde olan bir konu" şeklinde konuştu.

Bayraktar, savaşan insansız uçakların da müjdesini, "Her gün çok yoğun şekilde uçuşlar yapılıyor. Bu sene içinde aktif sahada operasyonel olarak kullanılacak. Daha gelişmiş elektronik ekiplerle doldurulmuş bir sistem. Biz sonrasında ülkemize savaşan İHA'ları geliştireceğiz. Savaş uçakları artık insanlı olmayacak. Bu yarışa en ileri seviyede ülkemizin ihtiyaçları öncelik olmak üzere yapacağız" şeklinde verdi.