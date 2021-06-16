Türkiye'den gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A hamlesi

Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A, bu hafta düzenlenecek bir törenle hizmete alınacak. 10 kilowatt elektrik güç birimi ile hizmete alınacak olan Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacağı gibi, bu uydu sayesinde Türkiye dünya nüfusunun yüzde 91'ine uydular aracılığıyla erişim imkanına kavuşacak.

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8 Ocak 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX tarafından başarıyla uzaya fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu, yaklaşık 4 ay süren yolculuğunun ardından geçtiğimiz haftalarda yörüngesine yerleşmişti. Yörüngeye yerleşmesinin ardından Türksat tarafından test çalışmaları süratle başlatılan Türksat 5A uydusu, bu hafta Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek hizmete alım töreni ile Türkiye'ye hizmet vermeye başlayacak.

Geniş bir coğrafyaya hizmet verecek

Türkiye'nin uzaydaki dördüncü aktif uydusu olacak olan Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sunma kabiliyetine de sahip oldu. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuk yaklaşık 4 ay sürmüştü. Yörüngeye yerleşmesi ile birlikte doğru konumlama çalışmaları ve test süreci de tamamlanan Türksat 5A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete alınacak.

Haklarımızı 30 yıl koruyacak

31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusu, manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak olan Türksat 5A, Türkiye'nin derin uzay çalışmalarına da katkı sunacak.

Sıra Türksat 5B ve 6A'da

Yapımı süren Türksat 5B uydusunun ise 2021'in ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanırken Türkiye'nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan uydu projesi Türksat 6A ise 2022'de uzaya fırlatılacak. Türksat 6A haberleşme uydusu; mali kaynağı, tasarımı ve yazılımı tamamen yerli olan bir proje olma özelliği taşırken 2022'de Türkiye uydu filosuyla Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamı ile Avustralya'nın batısını da kapsama alanına katacak. Böylece dünya nüfusunun yüzde 91'ine Türk uyduları aracılığıyla erişim imkanı sağlanacak.