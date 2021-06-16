Çin'in kripto para kararı büyük madencilik göçünü başlattı

Çin'in kripto madenciliği ve kripto paralarla ilgili aldığı yasak kararları şoke etkisi yaratmış ve büyük madencilik göçüne neden olmuştu. Neredeyse madencilik tarafının yüzde 75'inin Çin'de yapıldığı gerçeği yavaş yavaş değişiyor. Madenciler yeni bir yol buldular.

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Uzun zamandır dünyadaki Bitcoin madencilerinin yarısından fazlasına Çin ev sahipliği yapıyordu. Ancak Pekin, onları bir an önce çıkarmak istiyor.

Mayıs ayında hükümet, kripto çevrelerinde, 'büyük madencilik göçü' olarak adlandırılan olayı başlatarak Bitcoin madenciliği ve ticaretine ciddi bir baskı yapılması çağrısında bulundu. Bu göç, şu anda devam ediyor ve Teksas için bir oyun değiştirici olabilir.

Madencilik, hem yeni paralar yaratan hem de mevcut dijital belirteçlerin tüm işlemlerinin bir günlüğünü tutan enerji yoğun bir süreçtir.

Madenciler için rüya gibi koşullar

Geçen kış günlerce süren elektrik kesintilerine neden olan rezerv eksikliğine rağmen Teksas, genellikle dünyanın en düşük enerji fiyatlarından bazılarına sahip ve yenilenebilir enerji payı zaman içinde büyüyor. 2019 itibariyle gücünün yüzde 20'si rüzgardan geliyor. Müşterilerin güç sağlayıcılar arasında seçim yapmalarını sağlayan elektrik şebekesi ve en önemlisi siyasi liderleri çok kripto yanlısı olarak biliniyor. Bu durumda hoş bir karşılama ve ucuz enerji kaynakları arayan bir madenci için rüya gibi koşullar sağlamış oluyor.

Çarpıcı bir değişim

Daha önce kripto borsası Gemini'de güvenlik mühendisi olan Brandon Arvanaghi, "Önümüzdeki birkaç ay içinde çarpıcı bir değişim göreceksiniz" dedi. Arvanaghi, "Teksas'ta madenciliği teşvik eden Greg Abbott gibi valilerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek bir endüstri haline gelecek ve bu inanılmaz olacak" ifadesinde bulundu.