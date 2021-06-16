Süleyman Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a söyledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Meclis'teki makamında ziyaret etti. Görüşmede Bakan Soylu'nun Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçinin kim olduğunu Şentop'a açıkladığı öğrenildi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Meclis Başkanı Şentop, makamında İçişleri Bakanı Soylu'yu kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığım bilgilere göre İçişleri Bakanı, mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu Şentop'a söyledi" bilgisini verdi...

Neler olmuştu?

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı TRT yayınında, "... ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet, TBMM Başkanı Şentop'tan bu siyasetçinin kimliğini açıklamasını istedi.

Muhalefetin eleştirileri üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bakan Soylu'ya yazı gönderip "Hukuki sürecin başlatılabilmesi için "tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilmesi" istenmişti.