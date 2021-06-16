Adana'da 17 yaşındaki Musa girdiği sulama kanalında boğuldu

Adana Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz 10 yıl içinde 260 kişinin boğularak hayatını kaybetmesinden dolayı boğulmaların önüne geçmek için “Bir Nefes Hayat” projesi kapmasında ünlülerle klip çektirerek daha yeni uyarıda bulunmuştu.

Klibin başlangıcında boğulma olaylarının yapıldığı haberler yer alırken, “Gencecik hayatlar parlayan gözler bu sularda son buluyor” deniliyor. Daha sonra ise Meltem Cumbul, “Türkiye’de yılda bin kişinin boğularak hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz” diye soruyor.

Ardından Ayça Varlıer, “Girdi ve çıkamadı”, Altan Erkekli, “Ölüme balıklama atladı”, Ayça Varlıer, “Serinlemek için girdi” derken daha sonra sanatçılar sırasıyla “Biz bu haberleri görmek istemiyoruz bu haberleri duydukça boğuluyorum, serinlemek için yüreğimizi yakmak, akıntıya kapılma, yüzme biliyor olabilirsin ama akıntıya karşı koyamazsın. Bana bir şey olmaz deme sadece 30 saniyede boğulursun hem de bu kadar kısa sürede. Hadi çık o sudan uzat elini” uyarısında bulunuyor.