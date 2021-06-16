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Adana'da 17 yaşındaki Musa girdiği sulama kanalında boğuldu

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nün boğulma vakalarının önüne geçmek için ünlülerle hazırladığı klip kentte dikkate alınmadı... Bugün serinlemek için sulama kanalına giren iki arkadaştan kaybolan 17 yaşındaki Musa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Genç Musa, bu yıl Adana'da boğularak hayatını kaybeden 9'uncu kişi oldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşlarıyla birlikte merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'na gelen Hasan Aksu (17) ve Musa Hacıboncuk (17) isimli iki arkadaş serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanalına girdi.

Akıntıya kapılan gençlerden Aksu kendi imkanlarıyla çıkarken, Hacıboncuk ise suda batıp çıkmaya başladı. Bir süre suda çırpınarak sürüklenen genç, gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Cankur ekibi sevk edildi. Sudan çıkan genç ve kız arkadaşları polis merkezine götürülürken İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı.

Musa 9'uncu kişi oldu
Dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucunda gencin cesedi kanala girdiği yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıç polis gencin cesedini sulama kanalından çıkardı. Hacıboncuk’un cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu yıl Adana’da 9 kişi boğularak öldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz 10 yıl içinde 260 kişinin boğularak hayatını kaybetmesinden dolayı boğulmaların önüne geçmek için “Bir Nefes Hayat” projesi kapmasında ünlülerle klip çektirerek daha yeni uyarıda bulunmuştu. 

Klibin başlangıcında boğulma olaylarının yapıldığı haberler yer alırken, “Gencecik hayatlar parlayan gözler bu sularda son buluyor” deniliyor. Daha sonra ise Meltem Cumbul, “Türkiye’de yılda bin kişinin boğularak hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz” diye soruyor.

Ardından Ayça Varlıer, “Girdi ve çıkamadı”, Altan Erkekli, “Ölüme balıklama atladı”, Ayça Varlıer, “Serinlemek için girdi” derken daha sonra sanatçılar sırasıyla “Biz bu haberleri görmek istemiyoruz bu haberleri duydukça boğuluyorum, serinlemek için yüreğimizi yakmak, akıntıya kapılma, yüzme biliyor olabilirsin ama akıntıya karşı koyamazsın. Bana bir şey olmaz deme sadece 30 saniyede boğulursun hem de bu kadar kısa sürede. Hadi çık o sudan uzat elini” uyarısında bulunuyor.

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