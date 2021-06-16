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Bursa'da korku dolu anlar yaşattı gözyaşlarına boğuldu! Bahanesi işe yaramadı

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da korku dolu anlar yaşattı gözyaşlarına boğuldu! Bahanesi işe yaramadı

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçan Ömer Can Ö. (20) ve 3 arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından park halindeki kamyona çarpınca yakalandı.

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Olay, saat 13.00 sıralarına merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine Çiçek Caddesi’nde seyir halinde olan 16 AR 103 plakalı otomobili durdurmak istedi.  Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya başladı.

Sürücü Ömer Can Ö., otomobiliyle ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler, otomobil sürücüsüne anonslar yaparak, durmasını istedi. Değirmenlikızık Mahallesi´nde sokak arasında otomobille tehlikeli şekilde ilerleyen şüpheliler, mahallede korku dolu anlar yaşattı. Destek için bölgeye gelen polis ekipleri, mahallenin giriş çıkışlarını kapattı.


5 kilometrelik kovalamaca
Şüpheliler, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobille Kavaklı Sokak'taki park halinde bulunan 50 ABU 719 plakalı kamyona çarparak, durdu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Can Ö. ile yanında bulunan arkadaşları Alpay A. (27), E.A. (18) ve A.D.’yi (17) yakalayarak, gözaltına aldı.


"Staj dosyamı götürmeye çıktım"
Ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne süren Ömer Can Ö., yakalanınca ağladı. Ömer Can O., “Ehliyetim yok. Arabayı bağlayacaklar diye kaçtım. Staj dosyamı götürmeye çıktım” dedi. Ömer Can Ö.’ye otomobiliyle trafikte makas atmaktan 1339 TL, 'dur' ihtarına uymamak suçundan 314 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473TL olmak üzere toplam 4 bin 126 TL ceza uygulandı. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

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