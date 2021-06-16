KKTC'de yapılacak hastanenin etüt çalışması tamamlandı

Türkiye'nin finans, teknik ve tecrübe desteğiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ihtiyaçları doğrultusunda Lefkoşa'da yapılacak tam donanımlı 500 yataklı hastanenin etüt çalışması tamamlandı.

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı hastanenin yapım süreci ilerliyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından Ada'ya gelen teknik ekip, yeni hastane projesiyle ilgili çalışma ve görüşmelerde bulundu.

Lefkoşa'ya 4-9 Haziran tarihlerinde gelen teknik ekip, hastane yapılacak arsayı ve zemin etüt çalışmasını yerinde inceledi. Teknik ekibin temaslarının ardından, Lefkoşa'da yapılacak 500 yataklı yeni hastane projesinin ilk etabı olan zemin etüt çalışması tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı teknik ekibi, KKTC Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Planlama İnşaat Dairesi yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.

'Hedefimiz 15 Kasım'da temeli atmak'

KKTC Başbakanı Ersan Saner, dün yaptığı açıklamada, "Hastanenin yapılacağı yerde zemin emniyet etütleri de tamamlandı. Proje çalışmaları olması gereken noktada devam ediyor. Hedefimiz 15 Kasım'da temelini atmak" demişti.