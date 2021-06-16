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Giresun'dan İstanbul'a gelmişti! Kayıp kişinin cesedi 20 gün sonra kuyuda bulundu

Giresun'dan İstanbul'a gelmişti! Kayıp kişinin cesedi 20 gün sonra kuyuda bulundu

GİRESUN'dan İstanbul’a gelen 20 gün önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Bahtiyar Akçay’ın cesedi, yakın arkadaşlarının çalıştığı halı yıkama fabrikasının bahçesinde çuvala konularak kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış  bir halde bulundu. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Giresun’da ikamet eden Bahtiyar Akçay bundan 21  gün önce internetten beğendiği otomobili satın almak için İstanbul’a  geldi. İddialara göre Bahtiyar Akçay, İstanbul'a geldiğinde daha önceden 50 bin lira parası bulunan arkadaşının yanına giderek parayı almak istedi. Ancak Bahtiyar Akçay aynı gün esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Ailesinin şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

Kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış olarak bulundu

Polisin yaptığı çalışmalarda Bahtiyar Akçay'ın son olarak alacağı olan arkadaşının yönetici olarak çalıştığı  halı yıkama fabrikasına girdiği bir daha çıkmadığı belirlendi. Bu gelişme üzerine şüphelilerin yoğunlaştığı Yenibosna'da bulunan fabrika içinde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri Bahtiyar Akçay'ın cesedini fabrikanın bahçesi içinde bir kuyuya atılmış halde buldu. Yapılan incelemede  cesedin bulunmaması için üzerinin betonla kapatıldığı tespit edildi. Yetkililer cesedin bir çuvala konularak kuyuya atıldığını söyledi.

4 kişi gözaltına alındı

Polis bu gelişme üzerine aralarında Bahtiyar Akçay'ın yanına geldiği arkadaşı Nadir Ü.'nün de aralarında  bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği  öğrenildi.

Bir ceset daha çıkabilir

Öte yandan yetkililer 2007 yılında  kayıp müracaatı yapılan ve aynı fabrikaya girdikten sonra çıkmadığı belirlenen Adnan Bulut dosyasını da yeniden açtı. Fabrikada aramaların devam ettiği öğrenildi.

Sorguları sürüyor

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü Nadir Ü.'nün aralarında bulunduğu 4 kişinin sorgularına devam edildiğini, Bahtiyar Akçay'ın nasıl öldüğünün tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'nda incelemenin sürdüğünü belirttiler.

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