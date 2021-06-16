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Hatay'da sesi duyan akın etti! O halde görenler kahroldu

Demirören Haber Ajansı
Hatay'da sesi duyan akın etti! O halde görenler kahroldu

HATAY'da ahırda bekçilik yapan Suriye uyruklu Adnan Abdullah (24), barakada başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

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Alsancak Mahallesi'ndeki hayvan pazarında, ahırların olduğu bölgeden silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Ekipler, ahırda bekçilik yapan Suriyeli Adnan Abdullah'ın barakada başından tabancayla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Abdullah'ın cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga götürüldü. Adnan Abdullah'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsinin ardından belli olacak.

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