Kars Anlaşması'nın yeni versiyonu Şuşa Beyannamesi: Siyasi irade, sorunu çözüme kavuşturdu

Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, “Nasıl ki Kars Anlaşması Nahçivan'ın güvenliği açısından önem arz ediyor, Şuşa Beyannamesi de Karabağ için aynı önemi taşıyor.” dedi.

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Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa Beyannamesi`nin imzalanmasını Yenicag.info muhabirine değerlendirdi.

Yeni statüko onaylanmış oldu

Beyanname`nin stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Alesger, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin yeni boyuta taşındığını söyledi:

“Son derece stratejik önem taşıyan Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini en yüksek seviyeye kaldırmış oldu. Beyanname`de tesbit edilen noktalar iki ülke hayatının en farklı alanları üzere işbirliğinin geliştirilmesine koşul sağlamakla birlikte hem de tarihi bağları daha da sağlamlaştırmış oldu. Erdoğan`ın Azerbaycan`a gelmesi ve Şuşa Beyannamesi`nin imzalanması, 1918 yılında Nuru Paşa komutanlığındaki Kafkas İslam Ordusu`nun Bakü`ye gelerek ülkeyi Bolşevik-Ermeni işgalinden kurtarması ile mukayese ediliyor. Nuru Paşa`nın gelişi, Bakü`yü Azerbaycan`a kazandırdıysa, Erdoğan`ın bu defaki gelişi ve söz konusu Beyanname`nin imzalanması, 44 günlük Vatan Savaşı`nın yarattığı yeni statükoyu onaylamış oldu”.

"Aliyev ve Erdoğan, ciddi siyasi irade göstererek çözüme kavuşturdular"

“Beyanname`de, 1921 yılında imzalanan ve Nahçivan Özerk Cumhuriyeti için Türkiye`nin garantörlüğünü öne çeken Kars Anlaşması`na atıfta bulunulması çok büyük önem taşıyor. Nasıl ki Kars Anlaşması Nahçivan`ın güvenliği açısından önem arz ediyor, Şuşa Beyannamesi de Karabağ için aynı önemi taşıyor.” diyen Agil Alesger, sözlerine şöyle devam etti:

“Beyanname`de yer verilen güvenlik ve karşılıklı askeri yardım hakkındaki ifadeler, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin pekiştirilerek daha da sağlamlaştırılması ve geliştirilmesi bakımından dikkat çekiyor. Şunu da belirtelim ki, iki ülke arasında askeri yardım konusu yalnızca Azerbaycan`la Türkiye`de değil bölgede de ciddi şekilde müzakere edilen konulardan biriydi ve buna farklı tepkiler vardı. Fakat Cumhurbaşkanları – Aliyev ve Erdoğan, ciddi siyasi irade göstererek bu konunun çözüme kavuşturulmasını başardılar.”

Agil Alesger sözlerini, “Şuşa Beyannamesi sadece askeri konularla sınırlanmıyor. Belgede ekonomik, kültür, insani, sağlık, diaspora, eğitim, sosyal, gençlik ve spor alanlarındaki imkan ve potansiyelin birleştirilmesinin önemi de belirtiliyor. Beyanname`de yer alan konuların en etkili şekilde gerçekleştirileceğine ve bununla da ülkeler arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da geliştirilmesine imkan sağlayacağına inancımızı ifade ediyoruz.” diye sonlandırdı.