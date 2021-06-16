Avustralya'da sel felaketi ve fare istilasının ardından her yeri örümcek ağı kapladı

Sel felaketi ve fare istilasını yaşayan Avustralya'yı örümcekler bastı. Yollar, tabelalar ve bazı binalar örümcek ağları ile kaplandı. Ülkeden endişelendiren fotoğraflar kayda geçti.

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Tedbirler sayesinde koronavirüs salgınını kontrol altına alan Avustralya'da diğer felaketler üst üste geliyor. Sydney kentinin kuzeydoğusundan yüzlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan sel baskınının ardından milyonlarca farenin yerleşim yerlerine akın etmesiyle başa çıkılmaya çalışılırken, bu sefer de şehirler örümcek ağlarıyla kaplandı.

Ülkenin Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağışın ardından ortaya çıkan örümcekler, yolları, tabelaları ve bazı binaları ağlarla kapladı.

Bölgede yaşayan bir kişinin sosyal medya platformu Reddit'te paylaştığı fotoğraflar viral oldu. Pek çok kullanıcı, "Fareler, sel yetmedi şimdi de örümceklerle uğraşıyoruz" yorumunu yaptı.

​Wellington Shire bölgesinden Meclis Üyesi Carolyn Crossley'in paylaştığı videoda ise örümcek ağlarının rüzgara rağmen bozulmadığı görüldü. Bazı Facebook sayfalarında ise vatandaşlar örümceklerin türlerine dair haberleşerek, zararlı olup olmadıkları hakkında birbirlerine bilgi veriyor.

Melbourne Müzesi'nden böcekbilimci Ken Walker, Guardian'a yaptığı açıklamada, "Bu, Victoria'da kış mevsiminde yağmurun ardından sık rastlanan bir olay" dedi ve örümceklerin çok çeşitli ağlar örebildiklerini söyledi.

Walker, istilanın nedeninin aşırı yağışlar nedeniyle yaşam alanlarından olan örümceklerin yeni yaşam yerleri edinmeleri olarak açıkladı.

Uzmanlar "Balonlama" adı verilen bir ağlar sayesinde örümceklerin sel gibi felaketlerde yerden yüksekte durabildiklerini belirtti.