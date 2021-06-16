Putin'in beklettiği liderler listesi en talihsizi 4 saat 15 dakika ile Merkel oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi Putin'in kimilerini 4 saati aşan sürelerle beklettiği liderler listesi gündeme geldi.

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Rusya lideri Vladimir Putin’in ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile bugün Cenevre’de yapacağı görüşme, dünya medyasının ilgi odağında kalmaya devam ediyor.

Her iki liderin birbirlerine karşı nasıl hamleler yapacağı merak konusu olurken, bir ayrıntı kritik görüşme öncesi ön plana çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer devlet liderleriyle görüşmelerine sık sık geç kalmasıyla tanınıyor.

Psikolojik üstünlük ya da geç kalmaya alışkın

Rus ve yabancı basında, Putin’in kasıtlı olarak geç kalarak karşı tarafa psikolojik üstünlük kurmaya çalıştığı, ya da geç kalmaya alışkın olduğu ve özel hayatında da böyle davrandığı yönünde yorumlar bulunuyor.

Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Cenevre’de göl kıyısındaki Villa La Grange malikânesinde gerçekleşecek buluşma uzun süredir bekleniyor ve liderlerin ilk yüz yüze görüşmeleri olacak. Zirve aynı zamanda 1985'ten sonra kentte düzenlenen ikinci ABD-Rusya zirvesi.

Görüşme "dostane olmayacak" beklentisi hakim

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün Cenevre'de yapılacak görüşme pek dostane bir buluşma olmayacak.

Rusya kısa süre önce ABD'yi "Dost olmayan ülkeler" statüsünde gördüğünü açıklamıştı.

Her iki taraf da ikili ilişkilerin dibe vurduğunu kabul ediyor ve şu an iki ülkenin de birbirlerinin başkentlerinde büyükelçileri yok.

ABD bazı üst düzey Rus yetkililere, Ukrayna'nın Kırım'ı ilhakından tutun da, Amerikan seçimlerine karışma suçlamalarına kadar çeşitli nedenlerle yaptırım uyguluyor. İki Amerikan deniz piyadesi halen Rusya'da casusluk suçlamasıyla aldıkları 16 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Bütün bunların üstüne bir de Mart ayında Joe Biden'ın, kendisiyle mülakat yapan bir gazeteciye Putin'in "katil" olduğu konusunda hemfikir olduğunu söylemesi geldi.