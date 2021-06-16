Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolundaki rakibi belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.