Saadet Partisi fena karıştı! Kongre isteyen Oğuzhan Asiltürk "büyük fitne" ilan edildi

SAADET Partisi'nde bir süredir Genel Bakan Temel Karamollaoğlu'na karşı harekete geçtiği bilinen Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısı partinin içindeki kaynamayı gün yüzüne çıkardı. Asiltürk'e yönelik ağır eleştiriler geldi...

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Twitter hesabından 53 maddelik bir açıklama yaparak kongre çağrısı yaptı. Necmeddin Erbakan'dan sonra partinin başına gelenlerin sadece iktidarı tenkit ettiklerini, bu nedenle partinin desteğinin azaldığını vurgulayan Asiltürk, geçtiğimiz seçimlerde Millet İttifakı ile yapılan işbirliği nedeniyle milletvekili çıkaramadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Genel başkan Temel Karamollaoğlu yönetimiyle arasının bozuk olduğu ve yönetimi değiştirmek istediği belirtilen Oğuzhan Asiltürk'ün, niyetini açık etmesi Saadet Patisi'nin içindeki kaynamayı gün yüzüne çıkardı. Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden Oğuzhan Asiltürk'ü "büyük fitne" olarak suçlayıp topa tuttu...

"Oğuzhan Asiltürk büyük fitnedir..."

"Oğuzhan Asiltürk büyük bir fitnedir. Her dönemde fitne ateşini ilk harlayan kişi o olmuştur" diyen Ali Aktaş, "Önce altyapısını hazırlar sonra da ateşi tutuşturur. Bunu yaparken de 'dava' der 'temel esaslar' der 'din' der. Bunları kullanır ama her zaman bunların tam tersini yapar. Yetti artık!" ifadelerini kullandı. Ali Aktaş paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Milli Görüş'teki tüm bölünmelerin başrolü: Oğuzhan Asiltürk"

- Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş Hareketinin tüm bölünmelerinde başroldeki kişidir ve bölünmeleri tetikleyendir. Milli Görüşcüler bu zokayı bu kez de yutarlarsa onlara yazıklar olsun. Asiltürk başarırsa bu durum 20 yıllık sekeratın sonunda hareketin defin merasimi olacaktır.

2 yıldır bu günlerin geleceği uyarısı yapıyorum

- Çoğu insan şahittir; 2 yıldan beri bugünlerin geleceğine dair uyarıyorum. Daha evvelden tecrübeli ve hatta vazifeli olanlar yapacaklarını bir kez daha yapmaya hazırlanıyorlardı. Arkadaşlar "aman kırıp dökmeyelim" diye sorunu halı altına süpürmeyi tercih ettiler. İşte sonuç ortada.

"Fitne umarım bu kez başarılı olamaz..."

- Yapılması gereken belliydi. Hareketi çift başlılıktan kurtarmak, kurumsal yapıyı sağlıklı kurallarla yeniden inşaa etmek, soğuk savaş siyasetinden çıkıp bugüne gelmek gerekiyordu. Vakti saatinde yapılmayan ameliyat kangrene dönüşmek üzere. Fitne, umarım bu kez başarılı olamaz.