Anadolu Yayıncılar Derneği'den 'basında temiz eller operasyonu yapılmalı' çağrısı

Anadolu Yayıncılar Derneği, firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz'dan maaş aldığı iddia edilen gazetecilerle ilgili açıklama yaptı. "Basında temiz eller operasyonu yapılmalıdır" çağrısı yapan dernek, "Bu iddialarda bulunan gazeteciler, bu isimleri derhal açıklamalıdır" dedi.

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Kara para aklama suçundan aranan işadamı Sezgin Baransu'nun gazetecilerle ilgili iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'a konuşan ve ses kaydı dinleten Korkmaz'ın çok sayıda gazateciye maaş bağladığı iddiasıyla ilgili Anadolu Yayıncılar Derneği, yazılı açıklama yaptı.

"Basında temiz eller operasyonu yapılmalıdır"

1-Sezgin Baran Korkmazdan maaş alan, avanta alan, rüşvet alan gazeteciler kimlerdir. Bu konuda iktidara yakın ya da muhalefete yakın gazeteci ayrımını kabul etmiyoruz. Kim bu kirli ilişkiye bulaşmış ve ahlak ölçülerini ihlal etmişse gereken derhal yapılmalıdır. İktidarın arkasına saklanarak yolsuzluk yapan gazeteciler derhal ortaya çıkarılmalıdır. Basında SBK’dan maaş alan 12 Gazeteciden bahsediliyor. Bu iddialarda bulunan gazeteciler, bu isimleri derhal açıklamalıdır.

2-HDP ve PKK eksenli yayın yapan gazetelere destek nereden sağlanmaktadır. Bu gazeteler desteği nereden almaktadır. Avrupa kökenli yardımlar neden bölücülere gelmektedir. Milli ve yerli olan medya kuruluşlarına, neden bu yardım ya da destek verilmemektedir.

3- 28 Şubat sürecinde banka hortumlayan medya kuruluşları hangileridir. Bu dönemde hangi yazarlar batık bankalardan destek almıştır. Hangi genel yayın yönetmenleri hükümetleri tehdit etmiştir. Kimler Refah-Yol hükümetinin yıkılmasına vesile olmuştur.

Basında topyekûn bir arınma şarttır. Bu arınma yapılırken iktidar destekliyor görmezden gelelim denilemez. Muhalefeti desteliyor görmezden gelelim diyemeyiz. Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak basında temiz eller operasyonu yapılmasını talep ediyoruz.