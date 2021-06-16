Joe Biden görüşmesinde Erdoğan'ın yanındaki isim bakın kim çıktı? Merve Kavakçı ile ilgisi ne?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında bulunduğu Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden'la üz yüze görüştü. O görüşmedeki bir isim herkesin dikkateni çekti. Erdoğan'ın tercümanlığını yapan o isim Merve Kavakçı'nın kızıAbone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze toplantısını Brüksel'de gerçekleştirdi. Türkiye ile ABD arasında şekillenecek yeni dönemin konuşulduğu önemli toplantıda Erdoğan'ın yanında tanıdık bir isim vardı.
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Uzmanı kadrosunda yer alan Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Gülham Abusahanab, Biden ile yapılan görüşmede Erdoğan'ın yanında tercüman olarak yer aldı.
Merve Kavakçı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızı
NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Fatma Gülham Abusahanab, Merve Kavakçı ve Ali Ahmad Abushanab'ın kızı. Merve Kavakçı'nın, 1988 yılında Ürdün asıllı Amerikalı Ali Ahmet Abushanab ile yaptığı evlilik 5 yıl sürmüş ve 17 Haziran 1993'de sona ermişti.
Kavakçı'nan diğer kızı da Beştepe'de görevli
Kuala Lumpur Büyükelçisi olan Merve Kavakçı'nın diğer kızı Mariam Kavakçı da Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak Beştepe kadrosunda.
Fatima Abushanab kimdir?
Setav.org’da yer alan bilgilere göre; Fatima Abushanab lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamladı. Ardından Georgetown Üniversitesinde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Washington D.C.’de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Bunlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress. HalkTV’de yer alan habere göre Biden dahil olmak üzere Erdoğan'la birlikte birçok önemli uluslararası görüşmede yer alan Kavakçı'nın simultene (anında) tercüme eğitimi almadığı görünüyor. Bu düzeyde önemi bir toplantıda tercüme yaparken tam yetkinlik gerektiren simultene uzmanlığı gerekiyor.