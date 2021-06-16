Joe Biden görüşmesinde Erdoğan'ın yanındaki isim bakın kim çıktı? Merve Kavakçı ile ilgisi ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında bulunduğu Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden'la üz yüze görüştü. O görüşmedeki bir isim herkesin dikkateni çekti. Erdoğan'ın tercümanlığını yapan o isim Merve Kavakçı'nın kızı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze toplantısını Brüksel'de gerçekleştirdi. Türkiye ile ABD arasında şekillenecek yeni dönemin konuşulduğu önemli toplantıda Erdoğan'ın yanında tanıdık bir isim vardı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Uzmanı kadrosunda yer alan Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Gülham Abusahanab, Biden ile yapılan görüşmede Erdoğan'ın yanında tercüman olarak yer aldı.

Merve Kavakçı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızı

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Fatma Gülham Abusahanab, Merve Kavakçı ve Ali Ahmad Abushanab'ın kızı. Merve Kavakçı'nın, 1988 yılında Ürdün asıllı Amerikalı Ali Ahmet Abushanab ile yaptığı evlilik 5 yıl sürmüş ve 17 Haziran 1993'de sona ermişti.

Kavakçı'nan diğer kızı da Beştepe'de görevli

Kuala Lumpur Büyükelçisi olan Merve Kavakçı'nın diğer kızı Mariam Kavakçı da Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak Beştepe kadrosunda.