Yıldız Ayhan kimdir kaç yaşında neden öldü? Yıldız Ayhan hastalığı nedir?

Türk Halk Müziği'nin değerli isimlerinden biri olan Yıldız Ayhan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından hayatı merak edilen Yıldız Ayhan aslen nereli, ölüm nedeni nedir soruları ise merak konusu oldu. Unutulmaz türkülere sesiyle hayat veren Yıldız Ayhan'ın hayatı, eşi ve çocukları.

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Halk müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Yıldız Ayhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakın dostları Twitter'dan başsağlığı mesajları yayımladı. Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik." ifadesini kullandı. 1938 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yıldız Ayhan 1956'da sanatçılık kariyerine başlamıştı.

Yıldız Ayhan kimdir: Yıldız Ayhan, 1938 yılında Ankara'da doğdu. 1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı. Konsere şarkıcı, müzisyen ve besteci Ahmet Gazi Ayhannen de katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biridir.

1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. 1999 yılında emekli oldu. Nurdan ve Özlem'in iki kızı ve dört torunu vardı.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, geçtiğimiz mayıs ayında önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı.

Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı.