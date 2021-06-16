Galler oyuncusu Bale'den Türk taraftarına olay sözler

Türkiye'nin akşam Azerbaycan'da karşılaşacağı Galler takımının oyuncusu Bale, Türk taraftarını hedef alarak "düşmanca" nitelendirmesinde bulundu.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ikinci maçları, bugün oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

A Grubu'nda yapılacak maçların ilkinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer mücadele İtalya, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda İsviçre'yi konuk edecek.

Galler'in yıldız oyuncusu Gareth Bale de yarın Türkiye'yi destekleyecek büyük bir kitleye karşı oynayacaklarının bilincinde olduklarını aktararak, "Tabii ki çok büyük kalabalığın karşısında oynamak çok güzel olacak. Tüm oyuncular motive olacaklar. Bizim açımızdan belki iyi olmayan bir şey ama daha önce Türkiye'de de oynamıştım, Türk taraftarın nasıl olduğun biliyorum. Bu kadar kalabalık insan topluğunu görmek bizim için de motive edici olacak. Umarım iki taraf içinde iyi bir maç olur. Bizim için çok büyük bir sorun değil, düşmanca bir kalabalık oluştursalar bile bizim için önemli değil. Daha önce böyle atmosferlerde oynadık, önemli olan sahaya çıkınca yüzde yüzümüzü vermek ve sakin oyunumuzu sürdürmek. Kolektif olarak savunmak ve hücuma çıkmamız gerekiyor. Kimin gol attığı çok önemli değil hep beraber tek bir hedefe kilitlenmeliyiz. Atmosferin etkisi altında kalmadan elimizden geleni yapmalıyız. Bence bu keyif alınacak bir ortam. Bunu iyi kullanırsak size motivasyon verecek bir unsur da olabilir." ifadelerini kullandı.

Bale, karşılaşmada öne geçmelerinin işlerini kolaylaştıracağını da aktardı.