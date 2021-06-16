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Kuzey Kore lideri Kim kıtlık uyarısında bulundu: Durum endişe verici

Kuzey Kore lideri Kim kıtlık uyarısında bulundu: Durum endişe verici

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğu konusunda uyarıda bulunurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

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Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı Kore KCNA’nın haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore’nin “mevcut uluslararası durumla” nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulundu.

Kim, söz konusu çağrısında ABD ile Güney komşusundan açıkça bahsetmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulundu.

"Endişe verici"

Kim, ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırdı.

Bunun yanı sıra Kim, ekonomik zorluklara rağmen kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

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