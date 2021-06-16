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Van kırsalında PKK/KCK operasyonu: Uyuşturucu ve silah bulundu

Van kırsalında PKK/KCK operasyonu: Uyuşturucu ve silah bulundu

Başkale ilçesi kırsalında PKK/KCK yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, silah ve uyuşturucu madde bulundu.

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Van İl jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK’nın faaliyetlerine yönelik deşifre çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

PKK/KCK’nın sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesine yönelik, 16 Haziran 2021 tarihinde Başkale ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER
Van Valiliği tarafından operasyona ilişkin açıklamada, “1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, bir miktar fişek, 16 kilogram toz esrar ve 840 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, “Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

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