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Sezgin Baran Korkmaz ses kaydında 12 gazeteciyi maaşa bağladığını söylüyor

Sezgin Baran Korkmaz ses kaydında 12 gazeteciyi maaşa bağladığını söylüyor

Gazeteci Murat Ağırel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında iddialarda bulunduğu firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydında 12 gazetecinin isimlerini vererek, maaşa bağladığını öne sürdü.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Habertürk TV spikeri Veyis Ateş’in SBK Holding’in kara para aklama suçu nedeniyle yurt dışına kaçan sahibi Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Otel’de kaldığını duyurmuştu.

Veyis Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı’nın köşesinde konu oldu.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman da, 12 dakikalık söz konusu ses kaydının 3 dakikasını dinlediğini belirterek, "Şoka girdim, inanamadım" ifadelerini kullanmıştı. 

"12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor"

Halk TV yayınında konuşan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ise konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu konuyla ilgili birkaç kişiyi aradım. Konuşulan 2 dakikalık ses kaydı 12 dakikalıkmış. 10 milyon eurodan bahsediliyor ama 14 milyon eurodan bahsediliyor. Bu ses kaydında SBK 12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor."

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a, "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini iddia etmişti.

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