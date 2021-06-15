BIST 1.445
DOLAR 8,55
EURO 10,37
ALTIN 512,78

Caddebostan Sahili'nde durum korkunç! Müsilaj yoğunluğu arttı

Caddebostan Sahili'nde durum korkunç! Müsilaj yoğunluğu arttı

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın (deniz salyası) Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluğu artarken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor. Geniş bir alana yayılan müsilaj havadan görüntülendi.

Caddebostan Sahili'nde durum korkunç! Müsilaj yoğunluğu arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

128
Caddebostan Sahili'nde durum korkunç! Müsilaj yoğunluğu arttı

Dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Caddebostan Sahili'nde, bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Geniş bir alana yayılan müsilaj havadan da görüntülendi.

228
Caddebostan Sahili'nde durum korkunç! Müsilaj yoğunluğu arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sahilde biriken müsilajları bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına doldurdu.

328
Caddebostan Sahili'nde durum korkunç! Müsilaj yoğunluğu arttı

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

428