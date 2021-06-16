Mehmet Ali Erbil evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?

Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi, eşleri kim ve kaç çocuğu var soruları Seda Sayan ile yaşadığı tecavüz polemiğinin ardından merak konusu oldu. Magazin basınına aşkları ile sık sık gündem olan Mehmet Ali Erbil 5 kere evlendi. İlk eşi Muhsine Hanım'dır. Mehmet Ali Erbil'in 2 kızı bir de oğlu var. En olaylı evliliği Tuğba Çoşkun ile oldu.

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64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil bir dönem yakın arkadaşı olan Seda Sayan ile yaşadığı tecavüz polemiği ile gündem oldu. Ard Arda bomba açıklamalar yapan iki yakın arkadaş magazin basınında gündem oldu. Peki Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi eşi ve çocukları kim? Gelin hep beraber Mehmet Ali Erbil'in hayatına bakalım.

Öncelikle Mehmet Ali Erbil'in ilk eşiyle başlayalım. Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982 yılında kızı Sezin dünyaya geldi. Kızının doğumundan sonra eşinden boşanan Mehmet Ali Erbil, 1985 yılında Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlendi ve yine 1985 yılında boşandı.

Nergis Kumbasar ile 7 yıl evli kaldı: Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar ile 1989 yılında evlendi. Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten 1995 yılında Yasmin isimli bir kızı oldu. Mehmet Ali Erbil, kızının doğumundan 1 yıl sonra 1996 yılında Nergis Kumbasar'dan boşanarak yedi yıllık evliliğine son verdi.

Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar ile 1989 yılında evlendi.

Dördüncü kez nikah masanına oturdu: Mehmet Ali Erbil 2001 yılında dördüncü kez Sedef Altuntaş ile nikâh masasına oturdu. Kendisinden 23 yaş küçük olan eşi ile olan evliliği de yürümeyen Mehmet Ali Erbil, evlendikten 1,5 yıl sonra boşandı.

Tuğba Çoşkun ile evliliği: Tuğba Coşkun ile 2005 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil'in 2006 yılında Ali Sadi isimli oğlu dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil 2011 yılında oğlu Ali Sadi 5 yaşındayken Tuğba Coşkun'dan da boşandı.



Mehmet Ali Erbil 1980-2011 yılları arasında toplamda 5 evlilik yapmış bu evliliklerinden Sezin (35), Yasmin (21) ve Ali Sadi (11) isimli üç çocuğu olmuştur.

