BIST 1.440
DOLAR 8,50
EURO 10,32
ALTIN 509,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İstanbul'da Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu

İstanbul'da Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. Gece saatlerinde başlayan yağmur Anadolu Yakasında işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Abone ol

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini devam ettiriyor. Özellikle Anadolu Yakasında etkili olan sağanak yağış uzun araç kuyruğuna yol açarken vatandaşlar işe gitmekte zorlandı.

Birçok ilçede göllenmeler ve su baskınlarına yol açan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İşe gitmekte güçlük çeken sağlık çalışanı bir vatandaş "Çok yoğun yağmur altında işe gitmeye çalışıyorum. Şu anda üstüm başım ıslanmış durumda. Şemsiye bile fayda etmiyor. Bereket yağıyor diyelim inşallah. Rabbim herkesin yardımcısı olsun trafikte çok zor" dedi.

Etkisi devam edeceği belirtilen sağanak yağış için uzmanlar, su baskınları, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çok fena geliyor Meteoroloji saat verdi! Bu illerdekiler dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Nur Tuğba Namlı kimdir eşi kimdir boşandılarlar mı?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Hakan Ural eşi Ezgi Can Ural yaşı kaç kimdir?
Kendini eve kilitledi balkona astığı yazı şaşırttı! Antalya'da gören telefona sarıldı
16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu
Ali Babacan'dan cumhurbaşkanı adayı olacak mı? sorusuna yanıt
Erdoğan neden hamdolsun dedi? Biden ile görüşmesindeki o detay
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Marmaris'te helikopterin indiği plajdaki işletmeciler: Bir tane toz bile kalkmadı
Danıştay Üyesi İrfan Eroğlu hayatını kaybetti
Yorumlar