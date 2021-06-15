Çok fena geliyor Meteoroloji saat verdi! Bu illerdekiler dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu açıklaması geldi. Bugün öğle saatlerine dikkat! Kuvvetli sağanak yağış geliyor. Yapılan açıklamada "Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." denildi.
Sağanak yağış hafta boyunca etkili olacak. Bugün de özellikle Marmara bölgesinde öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte son tahminler...
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.