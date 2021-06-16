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Dendias'tan Türkiye'ye şantaj tepkisi: İzin veremeyiz

Dendias'tan Türkiye'ye şantaj tepkisi: İzin veremeyiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Avrupa Birliği'ne baskı uygulamak için Türkiye'nin göç konusunu şantaj haline getirdiğini söyledi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'nin Türkiye veya Belarus tarafından göç konusunda kendisine "şantaj yapılmasına" izin vermeyeceğini söyledi.

Dendias, "Türkiye, Beyaz Rusya, kim olursa olsun... AB'ye baskı uygulamak için göç olgusunu araçsallaştırmasına izin veremeyiz. Elimizden geldiğince ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye hazırız ama göçü araçsallaştırmak için başka ülkeler tarafından AB'ye veya kendimize şantaj yapılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dendias, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile Vilnius'ta düzenlediği basın toplantısında konuştu

Dendias, "Türkiye, Beyaz Rusya, kim olursa olsun... AB'ye baskı uygulamak için göç olgusunu araçsallaştırmasına izin veremeyiz. Elimizden geldiğince ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye hazırız ama göçü araçsallaştırmak için başka ülkeler tarafından AB'ye veya kendimize şantaj yapılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Büyük ve önemli farklılıklar var"
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Zirvesi sırasında yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Dandias, iki ülkenin politikaları arasında "büyük ve önemli farklılıklar" olduğunu söyledi.

Dendias, "Bildiğiniz gibi Yunanistan Başbakanı Miçotakis dün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brüksel'de bir araya geldi. Ne yazık söylemeliyim ki, Başbakan Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme 'buz kıran' bir görüşmeydi ama bir atılım değildi. Başbakan Miçotakis'in daha sonra söylediği gibi, farklılıklar var, farklılıklar hala var ve bunlar büyük ve önemli farklılıklar" diye konuştu.

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