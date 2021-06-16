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Antalya’da kardeşinin eczanesine kamyoneti ile daldı

Antalya’da kardeşinin eczanesine kamyoneti ile daldı

ANTALYA'da iki kardeş arasında yaşanan tartışmanın ardından ağabey, kardeşinin eczanesine kamyoneti ile daldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, iki kardeş arasında tartışma yaşandı.

Öfkelenen ağabey, kamyoneti ile kardeşinin İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan eczanesinin önüne geldi.

Kardeşinin eczanesine kamyoneti ile dalan şahıs, dükkanın vitrinine çarparak defalarca dükkana girmeye çalıştı.

Y.A.’yı çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

Kameraya yansıdı

Kamyonun iş yerine çarpma anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar, çarpmanın etkisi ile neye uğradığını şaşırdı.

Elinde kesici alet de bulunan Y.A.’yı, zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kamyonete bindirerek yatıştırmaya çalıştı.

Ekipler sevk edildi 

Olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.

Y.A, gözaltına alındı.

Kamyonet, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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