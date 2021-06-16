Çağrısı gündeme bomba gibi düşen Oğuzhan Asiltürk konuştu: Karamollaoğlu'nun nasıl haberi yoktu

Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ten flaş açıklamalar geldi. Asiltürk, 'kongre çağrısı' olarak yorumlanan 53 maddelik çıkışı ile ilgili, "Münakaşa amacıyla yazılmadı. Parti iç çalışmasıdır." dedi. Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun haberinin olmadığı iddiasını ise yalanladı, "Nasıl haberi yok, ben çalışmayı kendisine gönderdim" ifadelerini kullandı.

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Milli Görüş'ün en önde gelen isimlerinden olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün 'kongre çağrısı' olarak yorumlanan çıkışı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Asiltürk, yazının parti içi bir çalışma sonucunda hazırlandığını ve münakaşa amacı olmadığını ifade etti. Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yazıdan haberi olmadığı iddialarına da yanıt verdi. İşte Asiltürk'ün Sabah'a yaptığı çok özel açıklamalar...

Gündeme bomba gibi düşen çağrıyı bu sözlerle yorumladı

Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamayı şu sözlerle yorumladı:

Bu yazı bir parti içi çalışmadır. Arkadaşlarla partinin daha iyi ve güçlü olabilmesi için yapılan değerlendirmelerdir. Asla bir münakaşa amacı yoktur. Münakaşa olsun istemem.

"Karamollaoğlu'nun nasıl haberi yok, yazıyı ona gönderdim"

Asiltürk, Twitter'dan yaptığı 53 paylaşım sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bayrak açmak ve parti yönetiminden habersiz hareket etmekle suçlanmıştı. Yazıdan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun haberi olmadığı belirtilmişti. Asiltürk, bu soruya da çok açık bir yanıt verdi, iddiaları yalanladı.

Asiltürk, "Temel Karamollaoğlu'nun nasıl haberi yok. Parti iç çalışması olan bu yazıyı kendisine gönderdim." dedi.

"Partinin daha güçlü olması içindi"

Oğuzhan Asiltürk, paylaşımlarının 'kongre çağrısı' şeklinde yorumlanmasını ise şöyle değerlendirdi:

Partinin daha güçlü olması için, parti içi yapılan çalışmalarla ilgili bir yazıydı. Kongre çağrısı yapmadım. Kongre için parti kendisi karar verir.

Saadet partisi 'cumhur ittifakı'na mı katılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Daha sonra Külliye'de de ağırlamıştı. Asiltürk-Erdoğan zirvesi sonrası, 'Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak' iddiası siyaset gündeminde yoğun şekilde tartışılmıştı.

Asiltürk, 'Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Sizin böyle bir talebiniz var mı?' sorusuna, "Şu an için seçim dönemi değil. Seçim yaklaştığında bu konular görüşülür. Şimdiden görünen iki taraf olacak. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise Millet İttifakı. Seçim dönemi geldiğinde iki tarafla da konuşulur. 'Saadet Partisi olarak şunları istiyoruz. Şöyle bir Meclis görmek istiyoruz' deriz. İki tarafın teklifleri de değerlendirilir ve bir karar verilir. Bu tek başına bir kişi istiyor diye alınacak bir karar da değildir. Parti içi yönetim mekanizmaları var, Yüksek İstişare Kurulu var. Hep birlikte bir değerlendirme yapılır ve parti için doğru olan karar verilir" ifadelerini kullandı.