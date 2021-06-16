Esra Erol’da ‘İlk eşini öldürdü suçu oğluna attı’ iddiası kan dondurdu

İlk olarak kocasının intihar ettiğini söyleyen Ayşe İpek oğlunun kocasını bir kavga sırasında vurarak öldürdüğünü anlattı. Olay yerinde kendisinin bulunmadığını ve suçunun olmadığını söyleyen Ayşe İpek, oğlunun hapiste olduğunu dile getirdi.