Esra Erol’da ‘İlk eşini öldürdü suçu oğluna attı’ iddiası kan dondurdu
Esra Erol'da programında gündem olan Ayşe İpek ve oğlunun eşini katlettiği iddiası izleyenleri şoke etti.
Ayşe İpek eşi Ayhan İpek'i aramak için Esra Erol'a başvurdu. Gözyaşları içinde eşini sevdiğini söyleyen Ayşe İpek’in eşi Ayhan İpek’i Esra Erol kısa süre içerisinde buldu.
Canlı yayında ilk eşinin intihar ettiğini söyleyen Ayşe İpek’in programa gelen ihbarlardan sonra ilk eşinin öldürüldüğü ortaya çıktı.
Gelen ihbarlar ölen eski kocasının intihar etmediği, Ayşe İpek'in ve oğullarının kocasını öldürdüğü yönündeydi.
İlk olarak kocasının intihar ettiğini söyleyen Ayşe İpek oğlunun kocasını bir kavga sırasında vurarak öldürdüğünü anlattı. Olay yerinde kendisinin bulunmadığını ve suçunun olmadığını söyleyen Ayşe İpek, oğlunun hapiste olduğunu dile getirdi.