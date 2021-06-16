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Kılıçdaroğlu A Haber'i fena yakaladı! AK Parti seçmenine hakaret

Kılıçdaroğlu A Haber'i fena yakaladı! AK Parti seçmenine hakaret

CHP Lideri Kılıçdaroğlu A Haber'in kendi sözlerini haberleştirme biçiminin AK Parti seçmenine hakaret olduğunu iddia etti.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında söylediği sözlerin A Haber tarafından veriliş şekline tepki gösterdi. Sosyal medyadan haberin görüntüsünü paylaşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Akıllarınca “Kılıçdaroğlu’na algı yapalım” derken, bütün Ak Parti seçmenine hakaret etmişler. Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin Tekrar ediyorum, harami düzenin yapı taşları, 40 haramiler, 5’li çeteler bize hiç gelmesin, gözlerinin yaşına bakmayacağım.

Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında "Sakın ola ki kul hakkı yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin. Haram oya ihtiyacımız yok." demişti.

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