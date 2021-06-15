Kemal Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin haram oya ihtiyacımız yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında AK Parti'ye oy veren seçmene seslenerek, "Ya yolsuzlukların ortağı olacaksın sandığa gidince ya da adaletten yana olacaksın. Sakın ola ki kul hakkı yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin. Haram oya ihtiyacımız yok." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye oy veren seçmene hakaret eden söylemlerle eleştiri oklarını üzerine çeken Kılıçdaroğlu, yine sert sözleriyle gündemde.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddiaları üzerinden polemiğin fitilini ateşleyen açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Haram oya ihtiyacımız yok"

"O kadar açlar ki. Hırsız olan açı doyurmak mümkün değildir. Milyonlar işsizken, milyonlar asgari ücretle çalışırken, saray beslemeleri 4-5 yerden maaş alıyorlarsa ben AK Partiye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin adalet anlayışınız, vicdanınız bunu kabul ediyor mu? Ya yolsuzlukların ortağı olacaksın sandığa gidince ya da adaletten yana olacaksın. Sakın ola ki kul hakkı yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin. Haram oya ihtiyacımız yok.

Bir kişi düşünün karısı Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Arkeolog ama Merkez Bankası banka meclis üyeliğine seçiliyor. Ne işi var arkeologun orada? Kazı mı yapacak, 128 milyar doları mı arayacak orada? 128 milyar dolar gitti. Nereye gitti? “Bu soru sorulur mu?” diyor! Soruyoruz, cevap vermiyorlar. Araştıralım diyoruz “Araştıramazsınız” diyorlar. Bu mudur adalet?

Rüşvet alan bir kişi nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek bir makama atanır? Nerede var böyle bir adalet? Haramzadeler, devleti ele geçirmişse, devleti soyulacak bir organ gibi görüyorlarsa bayrak ve vatanın hiç önemi yoktur. Ülkücü kardeşim, MHP'ye, AK Parti'ye oy veren kardeşim, rüşvetçinin büyükelçi tayin edildiği bir devlet göster bana? Tek örneği var, Türkiye Cumhuriyeti."

Savunma Sanayii müşteşarı, Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum'da yaptığı tatilin masrafını kim karşılıyor? O otel el değiştirdi. Otele tankla geldiler. Mafyanın emrinde bir tank düşünebiliyor musunuz? Bu mudur adalet? Bir otele tank girecek, sahibini tehdit edecek ve otele çökecekler. Bu beyefendi de o otelde kalacak. AK Partili ve MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Sizin inancınız buna evet diyor mu?

"Rüşveti ortaya çıkarmak devletin namusudur"

AK Partili ve MHP'li kardeşlerime seslenmek isterim; siz hiç merak etmiyor musunuz her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi? Bu kişi AKP'nin kilit noktası. Gazeteler her gün yazıyorlar. Hiç demiyor musunuz, 'bu devlet böyle yönetilmez.' Rüşvet alan belli, rüşveti veren belli. Ama beyefendi diyor ki, 'ben elçiyim.' Yani parayı ben aldım daha üst makama verdim diyor. Kim o? Rüşveti ortaya çıkarmak devletin namusudur. İçişleri Bakanı 'burada rüşvet var' diyorsa bunu ortaya çıkarmak devletin namusudur. Erdoğan hiç sormuyor bu soruyu. Erdoğan rüşveti alanı çok iyi biliyor. Eğer onu ortaya çıkarıp görevine son vermezse rüşvet çarkının bir parçasıdır."