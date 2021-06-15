Elon Musk'ın 'Anonymous' Tweet'i yankı uyandırdı! Hacker grubuyla dalga geçti

Ünlü milyarder ve Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para piyasasını manipüle eden tweet'leri nedeniyle hacker grubu Anonymous'tan tehdit almıştı. Tehditleri takmadığının sinyalini geçtiğimiz günlerde veren Musk, bu kez hacker grubu ile dalga geçer nitelikte paylaşım yaptı.

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Yıl başından bu yana kripto paralarla ilgili paylaşımlarda bulunan ve borsaları manipüle etmekle suçlanan Elon Musk, oldukça tepki çekiyor. Üretim süreci çevreye zarar verdiği için Bitcoin'den vazgeçtiğini duyuran Musk, fiyatların sert bir şekilde düşmesine neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ünlü hacker grubu Anonymous, Bitcoin ile ilgili tweet'ler atarak yatırımcıların para kaybetmesine neden olan Elon Musk hakkında bir video yayınlamış ve "Şımarık milyarder bizi bekle" ifadelerini kullanmıştı.

"Hannah Montana aslında Miley Cyrus"

Anonymous ile ilgili videolara gülücük emojisi atan Musk, bu tehditleri önemsemediğini daha önce belli etmişti. Şimdi ise Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, hacker grubunun açıklama yaptığı bir fotoğrafı kullanarak altına “Hannah Montana aslında Miley Cyrus” yazan Musk, tehditleri takmadığını bir kez daha gösterdi.

Gelecek cevap merak uyandırdı

Kısa süre içerisinde 345 binden fazla beğeni alan bu paylaşıma, hacker grubunun nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.