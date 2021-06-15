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PKK'ya katılmak için Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı
PKK'ya katılmak için Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı

Suriye'ye geçmeye çalışan terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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MARDİN'de, terör örgütü PKK/YPG'ye katılmak için sınırdan Suriye'ye geçmeye çalışan terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Mardin’de, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan M.A., güvenlik güçlerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen M.A. hakkında, Jandarma İstihbarat Sınır ve Terörle Mücadele timleri tarafından yapılan araştırmada, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye katılmak için sınırı geçmeye çalıştığı belirlendi. M.A.’nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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