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Turuncu kategorideki terörist yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Turuncu kategorideki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı turuncu kategorideki teröristin yakalandığını duyurdu.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristin, 'turuncu' kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, bölücü terör örgütünün sözde 'Garzan Eyalet' sorumlusu 'Zerdaşt-Navdar' kod adlı Samet İçyer olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün (14 Haziran) Bitlis merkez Aşağıbalcılar köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli Eren 11 operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde 'Garzan Eyalet' sorumlusu 'Zerdaşt-Navdar' kod adlı Samet İçyer olduğu belirlendi. Teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride arandığı tespit edildi.

Katıldığı eylemler

Terörist Samet İçyer'in 21 Haziran 2012'de Bitlis merkez Ortakapı bölgesinde 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması, 1 askeri personel ile 3 vatandaşın kaçırılması olayı, 6 Ekim 2013'de Bitlis merkez Kayalıbağ Köyü-Karaca Mezrası bölgesinde 7 orman işçisinin alıkonulması, 8 Haziran 2019'da Hakkkari Yüksekova Onbaşılar köyü bölgesinde Özgen üs bölgesine silahlı saldırı ve 10 Haziran 2019 tarihinde, aynı üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edildi.

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