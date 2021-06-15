Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısında Türkiye'nin ekonomi politikasını ortaya koydu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel’de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ülke yararına olduğuna" vurgu yapan açıklamasında Türkiye'nin bu konudaki ekonomik poltikası doğultusunda görüşlerini bildirdi.

"AB ve Türkiye küresel sorunlardda iş birliği içinde''

Bakan Muş konuşmasına yapılan görüşmeleri aktararak başladı. Küresel meselelerde AB ve Türkiye'nin işbirliği içinde çalışmasının ülke yararına olduğunu bildirdi.

"Gümrük Birliğinin güncellenmesi önemli''

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine de önemsendiğini dile getiren Bakan Muş, uluslararası ilişkilere bakış açısının da bu yönde olduğunun altırı çizdi.

Toplantı gazetecilerin soru ve cevapları ile sona erdi.